Semplici trucchi per cucinare divertendovi!

Un'altra importante regola per cucinare divertendosi è quella di godersi della buona musica. Se non disponete di un impianto in filodiffusione, portate la musica in cucina con una pratica e bella docking station. Il mercato ne offre di tantissimi modelli. Ci sono docking station minimali e altre divertenti, a forma di fiori o di animali; ci sono docking station in legno (come il modello qui proposto, firmato Mabadesign), in ceramica, in cartone. Basta posizionarvi il proprio tablet o il proprio smartphone, ed ecco che cucinare a ritmo di musica diventa facilissimo. In alternativa, optate per una radio portatile; magari un classico del design, come la Radio Cubo di Brionvega.