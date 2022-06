Lei viene a casa: 6 modi per impressionarla!

Se amiamo gli animali e abbiamo in casa un amico a quattro zampe bisogna considerare di predisporre uno spazio adeguato in casa anche per lui. E' necessario educarlo in modo che gli ospiti non si trovino a disagio e non abbiano difficoltà a stare in casa; bisogna che all'interno dell'abitazione ci sia uno spazio dedicato ai suoi bisogni, ai suoi momenti di relax e di gioco. Se possibile meglio limitare alcune zone della casa al suo passaggio in modo che gli spazi non siano costantemente invasi dalla sua presenza nel caso in cui l'ospite non abbia familiarità con gli animali.