6 idee per il caminetto della casa moderna

Alzi la mano chi non vorrebbe poter avere in casa propria uno scoppiettante caminetto con cui creare un’atmosfera intima e accogliente. Perché il caminetto, con il suo calore avvolgente e misterioso ha davvero il potere di trasformare ogni ambiente in un confortevole nido in cui rifugiarsi durante le fredde giornate d’inverno. E oggi, grazie agli innovativi camini elettrici, piuttosto che a bioetanolo o ad acqua, tutto questo è possibile in ogni casa moderna. Perché i caminetti di ultima generazione possono essere installati facilmente in ogni stanza, anche se non è presente la predisposizione per la canna fumaria!

Lasciamoci allora ispirare dalle proposte dei nostri esperti e scegliamo il caminetto che fa per noi: dalla pietra arenaria al legno, passando per il marmo o il mattone, sono infatti tanti e tutti di grande effetto i tipi di rivestimento adatti per regalare un’atmosfera ricca di suggestione anche alla casa più moderna. Scopriamoli insieme!