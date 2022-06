Giardino e animali: accoppiata vincente

Come ben sappiamo, noi esseri umani non siamo gli unici a vivere il nostro giardino. Infatti esso è popolato da molte creaturine che in nostra assenza sfruttano il nostro spazio verde, piccoli animali, insetti e volatili soprattutto. Alcuni di loro però, sono ospiti indesiderati, fastidiosi e nocivi, altri invece non sono solo belli da vedere, ma anche estremamente utili perché ci aiutano a eliminare i parassiti. Per sostenere il lavoro di questi utili esseri viventi abbiamo deciso di darvi qualche utile consiglio in questo Libro delle Idee.