7 fantastiche soluzioni per prendere il sole

In estate abbiamo una sola ossessione, prendere il sole. Sia in vacanza, sia durante la pausa pranzo nel parco, oppure in riva al mare o in un villaggio di montagna: se non avremo un colorito diverso dal bianco pallido allora avremo fallito! Anche i nostri architetti e designer hanno capito questa esigenza ed hanno cercato, a colpi di progetti e di disegni, di creare il giusto habitat o il giusto oggetto per questo scopo. Ricordandoci sempre di prendere il sole con le giuste precauzioni, vediamo i nostri esperti cosa hanno da dire rispetto a questo argomento.