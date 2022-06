Il lampadario LED: la luce che arreda

Quella del LED è una storia poco più che centenaria, ma che ha rivoluzionato il mondo dell'illuminazione per la casa. LED è la sigla inglese per “Light Emitting Diode”, cioè “diodo a emissione di luce”. I primi studi risalgono addirittura al 1907, quando Henry Joseph Round descrisse per la prima volta la capacità del diodo di emettere luce. Ripresa nel tempo, l’idea venne perfezionata nel 1962 da Nick Holonyak Jr. Solo negli anni Novanta, però, le luci LED divengono una presenza competitiva ed efficiente nel panorama delle tecniche di illuminazione, garantendo anche una notevole capacità di risparmio energetico. Di pari passo le luci LED sono diventate un fattore importante per il design d’interni e in particolare per i progettisti di lampadari, a cui forniscono una grande varietà di possibilità. Per la qualità della luce e per la capacità di interagire in maniera efficace e originale con un’infinità di materiali e di ambienti diversi, i lampadari LED sono oggi una realtà affermata ma sempre stimolante e in continua evoluzione. Nei diversi ambienti della casa, dalla cucina al salotto, dal soggiorno alla sala da pranzo, i lampadari LED costituiscono non solo un sistema efficace per illuminare, ma un vero e proprio strumento per arredare, sia attraverso la luce che grazie al design del lampadario stesso, in grado di esaltare e rendere protagonista un oggetto dalla presenza così usuale e quotidiana. I lampadari LED, pensati e rivisitati in modi originali per disegno e materiali, diventano centrali nell’organizzazione degli spazi della casa. Vedremo come i lampadari LED siano molto versatili e in grado di interagire efficacemente con gli altri complementi d’arredamento scelti per costruire l’atmosfera degli ambienti. Versatili e funzionali insieme, capaci di portare un tocco raffinato o divertente, allegro o rigoroso, di dare colore e calore e di garantire un consistente risparmio di energia. E allora non resta che seguire homify in questo viaggio alla velocità della luce, rigorosamente LED.