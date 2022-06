L'armadio da ufficio. Dieci proposte per scegliere

In latino “officium” ha vari significati. Indica il dovere, le cose da doversi fare, ma anche la carica che si ricopre. E per estensione, l’ufficio è il luogo in cui il lavoro si svolge, dove si esercita la propria professione, dove l’“opus” quotidiano avviene. Un luogo, quindi, in cui si vive buona parte della giornata, a contatto con altre persone, che siano colleghi, clienti, partner, o concorrenti. Un luogo che dovrebbe permettere di lavorare con serenità e concentrazione e ridurre lo stress che dal lavoro quasi sempre deriva, dove i propri talenti possano potersi esprimere ed essere efficaci. L’ufficio, e potrebbe anche trovarsi in casa, dovrebbe quindi essere arredato in modo adeguato. E l’armadio da ufficio non può mancare, anzi vi svolge un ruolo fondamentale. E proprio l’armadio da ufficio può diventare l’elemento da cui partire per rendere l’ufficio un luogo confortevole che, se non può sempre rendere il lavoro piacevole, quantomeno aiuti a renderlo meno pesante.

In questo libro delle idee homify vi accompagnerà attraverso una serie di proposte e idee per aiutarvi a scegliere l’armadio da ufficio che potrebbe fare al caso vostro.