Credenze in arte povera: tra il classico e il moderno

Oggi ci occupiamo di un mobile antico per origine, ma sempre attuale, e di uno stile che ha aiutato a ridare dignità a materiali comuni e quotidiani. Parleremo infatti di credenze in stile arte povera. Quello dell’Arte Povera, prima di essere uno stile di arredamento, è stato un movimento artistico sviluppatosi proprio in Italia tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta. L’espressione fu coniata dal critico Germano Celant per descrivere il lavoro di artisti che, in contrasto con l’arte tradizionale e riconosciuta, volevano liberarsi dalle convenzioni e esplorare materiali, tecniche e soggetti diversi e nuovi. Particolare risalto venne dato alla scelta di materiali considerati “poveri” perché provenienti dalla vita quotidiana e quindi di uso comune e diffuso, come il ferro, il legno, la terra, il legno, i materiali di scarto della produzione industriale e quelli di uso casalingo, dalla plastica agli stracci. Quello che a noi qui interessa è che questi materiali siano stati valorizzati attraverso un’attenzione e una cura che, dall’arte, si è poi trasferita all’arredamento e che ancora permane. La credenza, si diceva, è mobile di antica e consolidata tradizione, povero e nobile allo stesso tempo. Di credenze si trova traccia, sostanzialmente nella forma e negli usi che oggi conosciamo, sin dal lontano Quindicesimo secolo. Le credenze in arte povera contemporanee, che oggi homify vi mostra, hanno mantenuto le principali funzioni di quelle antiche: conservare cibi, riporre stoviglie e utensili da cucina e, in generale, i diversi oggetti che popolano il paesaggio domestico. E dell’arte povera hanno mantenuto l’attenzione per certi materiali e certe lavorazioni, e in particolare per il riuso e il riciclo, ma declinati in maniera moderna. E cioè attraverso lo studio e l’uso di tecniche raffinate, antiche o innovative, e la capacità di progettazione e realizzazione proprie della nostra epoca. In una fusione di antico e moderno, classico e contemporaneo capace di generare risultati straordinariamente interessanti.