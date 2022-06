La sala da pranzo: 4 proposte moderne

L'anima di questo libro delle idee viene incarnata alla perfeziona da Casa Micheli, progettata dall'Arch. Simone Micheli. Questo progetto ci trascina in uno scenario che si avvicina ai film di fantascienza. La sala da pranzo è una sorta di astronave futuristica, con questa stanza che è un continuo succedersi di specchi, luci a led ed arredi dal design minimalista. Il tavolo sembra discordare da questo tema essendo fatto di legno, ma in realtà non è così per via dei quattro piedi bianchi e delle sedute di design, estroverse ed inusuali.