Cucina + zona pranzo= ricetta fenomenale !

Nella casa contemporanea le specializzazioni funzionali dei diversi spazi tendono sempre più a fondersi e combinarsi tra loro, producendo ambienti ibridi e multifunzionali, dall'elevato grado di complessità progettuale. Una condizione che rispecchia, a una scala più vasta, le condizioni della vita odierna e di una “società multi-tasking”, in cui spesso le attività si sovrappongono e gli spazi moltiplicano le proprie attitudini e destinazioni. Così come accade nella strutturazione della città anche la casa non è esente da questo tipo di mutazione, sia nelle sue caratteristiche architettoniche sia nelle qualità degli arredi e dei singoli pezzi di design.

La fusione forse più naturale e diffusa di tutta la casa è quella che avviene tra la cucina e la zona pranzo. Nelle case contemporanee, in molti casi compresse negli spazi e fluide nella disposizione spaziale, la zona pranzo è raramente confinata, come nelle abitazioni tradizionali, a una stanza a sé e più spesso viene inglobata dal soggiorno o, appunto dalla cucina.

La possibilità di estendere le funzionalità della cucina rispetto alla zona a giorno presenta in effetti numerosi vantaggi. Analogamente alla cucina la zona pranzo è direttamente connessa con l'uso del cibo ed esiste quindo uno spirito domestico comune ai due spazi, che li pone in una condizione di naturale empatia, Inoltre svincolare il soggiorno da funzioni di zona pranzo può consentire di svolgere altre attività in questa area della casa, altrimenti difficilmente praticabili in altre stanze: dal ricevimento all'home office.

L'accorpamento della zona pranzo alla cucina inoltre fa crescere i confini di quest'ultima, che così può amplificare il suo naturale ruolo di cuore domestico e accogliente della casa.