La casa da comprare con un bel conto in banca!

Il progetto è stato appositamente studiato per un clima tipico delle regioni più fredde. Piccoli trucchetti, infatti fanno si che la luce interna non venga dispersa. Si tratta dell’impiego del legno e dell’utilizzo di toni caldi come il giallo. Questa foto è stata scattata in un giorno d'inverno, eppure ciò che trasmette è una sensazione calda e accogliente. Davanti a noi c'è un progetto apparentemente rurale per via del legno, ma che in realtà è uno splendido esempio i architettura moderna e contemporanea, dalla figura stilizzata e dal cuore spazioso e confortevole.