I mobili da ingresso. Tra classico, moderno e contemporaneo

Per un ingresso decisamente green , votato all'attenzione per l'ambiente e i materiali riciclabili, ecco questo mobile della collezione Cartoon. Lo scaffale è infatti costituito da elementi singoli e combinabili in fibra di cartone non trattata con elementi chimici e intrecciata senza l'uso della colla. Leggero, facile da montare e personalizzabile a seconda di gusti ed esigenze, questo mobile rappresenta un'alternativa per arredare l'ingresso in una maniera consapevole, che dimostra come anche un materiale normalmente usato per scatole e imballaggi, possa essere trasformato attraverso un design creativo e intelligente in un elegante mobile per la casa.