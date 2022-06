Pavimento in casa: 6 idee da prendere in considerazione

Molto spesso si tende a considerare la definizione della pavimentazione come l'ultimo dei problemi, quando si stabiliscono le caratteristiche tecnologiche ed estetiche di uno spazio: a torto. La pavimentazione è infatti un elemento fondamentale per determinare le qualità di un ambiente abitato, per attribuirgli un'immagine forte e determinata e per renderlo accogliente per tutti. La scelta del materiale è la prima grande variabile cui dovremo far fronte per definire le qualità della pavimentazione.

Naturalmente non esiste un materiale a priori migliore di un altro: la scelta dovrà essere fortemente orientata in relazione alle caratteristiche dello spazio, alle qualità degli altri materiali impiegati, alla ricerca di determinate prestazioni in termini funzionali ed estetici. Ogni materiale porta con sé differenti specifiche tecnologiche, impatto in termini di budget, effetti visibili sull'immagine dell'ambiente, possibilità di manutenzione nel tempo.

Esistono infatti soluzioni tecnologiche per le pavimentazioni che si possono facilmente sostituire alle preesistenti e che a loro volta potranno in un secondo tempo essere rimosse con altrettanta semplicità. A tale categoria appartengono per esempio le pavimentazioni in laminato, in materiali plastici o in resina, spesso facilmente sovrapponibili a pavimentazioni esistenti. Pavimenti maggiormente “stabili” per contro porteranno risultati di maggiore preziosità del pavimento, con prestazioni di elevata resistenza e di eventuale facile manutenzione: il legno, la pietra e la ceramica su tutti.

In molti casi sarà consigliabile, quando possibile, definire materiali e disegno della pavimentazione ancora prima di tracciare i muri: sarà la pavimentazione stessa a definire le “regole” spaziali che orienteranno poi la successiva scansione degli spazi. Vediamo dunque più in dettaglio alcune soluzioni interessanti per le pavimentazioni, legate alla scelta di diversi materiali, analizzandone pregi e difetti.