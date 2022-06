Un Appartamento Favoloso per gli Amanti del Minimal ad Ancona

La cucina è veramente notevole: ampia, comoda, funzionale e tecnologica. Avete visto com'è stata collocata la cappa? Incassata ne controsoffitto! Solitamente è un elemento di disturbo, che si cerca di rendere piacevole con un design essenziale, ma in questo caso il problema è stato risolto con un'eleganza incredibile. Il blocco a muro è totalmente bianco ed essenziale e c'è ancora ulteriore spazio, grazie all'isola, che fornisce lo spazio per i fornelli e un comodo piano d'appoggio per lavorare e per consumare un pasto informale, o bere un bicchiere in compagnia di chi sta cucinando. L'isola riprende il grigio del soggiorno, bilanciando perfettamente il bianco del resto della cucina.