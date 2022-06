Il divano letto singolo. Dieci idee originali per scegliere il migliore

Divano è una parola di origine araba che stava a indicare l'unico mobile presente nei diwan , gli antichi uffici doganali. Prima di entrare a far parte, nel Diciassettesimo secolo, dell'arredamento delle case signorili occidentali, quindi, il divano era in origine un complemento di arredo che doveva sapersi adattare a situazioni e ambienti in cui la funzionalità e la praticità erano elementi fondamentali, se non obbligati. E il divano letto singolo, di cui ci occupiamo qui, ha non solo mantenuto ma addirittura amplificato quelle caratteristiche, aggiungendovi quella di potersi trasformare, a seconda delle necessità, da seduta in un comodo letto. Andando incontro, perciò, anche alle esigenze di spazio e alla necessità, oggi molto comune, di avere sempre più soluzioni a disposizione. Come vedremo, i modi in cui il divano letto viene oggi declinato sono i più diversi, e vanno da quelli classici ad alcuni molto originali ed eclettici per materiali e design. In comune, però, tutti i divani letto che homify vi presenta, mantengono quelle caratteristiche di funzionalità, praticità, capacità di adattamento e trasformazione che ne fanno un pezzo indispensabile per arredare i più diversi spazi della casa. Senza mai rinunciare a soluzioni stilistiche intelligenti e raffinate.