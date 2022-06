Un open space dalla forte personalità

Non si può non notare il tavolo da pranzo: interamente in cristallo, è l'unico elemento all'interno di tutto lo spazio che tende alla non – matericità, mentre tutti gli altri materiali hanno una forte espressività tattile. Questa scelta alleggerisce molto e crea il giusto equilibrio tra le varie parti, oltre a costituire un perfetto abbinamento con le sedie di design. A proposito, non capita tutti i giorni di trovare un elemento così peculiare in un'abitazione, questo è proprio un interno dal forte carattere! E la parete di fondo rossa? Un altro impeccabile tocco di stile!

Non mancano tocchi sfiziosi, come la libreria verticale, accanto al camino. Un modo eccellente di ottimizzare lo spazio, rivisitando in chiave moderna un angolo che rappresenta il fulcro della casa tradizionale.