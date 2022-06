L'ammodernamento di un piccolo appartamento nel cuore di Parigi

L’appartamento, molto caratteristico e dalla posizione invidiabile, non dispone di una grande superficie e prima dell’intervento peccava di calore e carattere. I proprietari hanno quindi deciso di valorizzare questo posto, affidando la propria casa alle mani dell’interior designer Xavier Lemoine. L’esperto ha così progettato un interno più armonioso e accogliente, così come richiesto dalla committenza, valorizzando i suoi lati caratteristici con materiali naturali e conferendo personalità all’ambiente grazie all’introduzione di piccoli dettagli preziosi.

Parte dell’arredo era già in possesso dei proprietari, mentre il resto è stato appositamente acquistato, come ad esempio la camera da letto e la sala da pranzo. La pavimentazione che prima era rivestita da vecchie piastrelle marroni, nel salone e nella camera da letto è ora ricoperta da una bellissima moquette, naturale sia nel materiale che nella tinta, e da un parquet chiaro in cucina. Solo nel bagno si è mantenuta la pavimentazione originale. Per il resto, le pareti in pietra e le travi a vista contribuiscono a rendere l’atmosfera speciale.