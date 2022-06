​Il progetto autopoietico: nuove frontiere per l'abitare fai da te

Il termine autopoiesi è stato coniato nel 1972 dal filosofo e biologo cileno Humberto Maturana a partire dalla parola greca “auto”, ovvero “se stesso”, e “poiesis”, “creazione”. In biologia in sintesi un sistema autopoietico è un sistema che ridefinisce continuamente se stesso e si sostiene e riproduce dal proprio interno. In senso lato, in diversi campi e attività umane, si parla di sistema autopoietico quando un sistema si autodefinisce e tende a sostenere se stesso.

Da questo punto di vista l'insieme delle pratiche di progettazione e costruzione sviluppate direttamente dagli utenti possono essere assimilate ai sistemi autopoietici ed essere studiate un po' come se si trattasse di fenomeni “naturali”, che si sviluppano secondo leggi riscontrabili anche tra gli animali o le piante. In termini un po' più semplici si potrebbe dire che tutti gli interventi di autocostruzione o di fai da te nello spazio si costituiscono come interventi spontanei, non mediati dall'intervento di un agente esterno come un progettista o una società di costruzione.

Questa particolare condizione rende il progetto di autocostruzione ancora più delicato e complesso, richiedendogli la capacità di corrispondere alle esigenze dell'abitare in maniera precisa e definita nel rispetto però di uno sviluppo armonico dell'insieme. Chi modifica o costruisce il proprio spazio di vita dovrà in altre parole entrare in una sorta di empatia con esso e comporlo facendo attenzione a modelli predefiniti ai quali però non dovrà aderire in maniera ortodossa o acritica.

Avviamo dunque una rapida perlustrazione tra diverse azioni del “do it yourself”, verificando come anche nei gesti più semplici si possono celare le complessità dell'autentico gesto progettuale.