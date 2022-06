L'inaspettato incanto di una casa nel bosco

Per logica il bagno corrisponde alla bellezza che abbiamo mostrato finora. Una stanza completamente aperta verso il paesaggio che a differenza delle altre camere, mostra un pavimento non di legno, ma in ceramica, anche se il rivestimento in legno rimane sui mobili. Un bagno spazioso, confortevole e luminoso, perfettamente ambientato di fronte alle rocce, che danno una sensazione di freschezza, come se ci trovassimo tra sorgenti o scogliere.