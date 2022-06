Tra emozioni e colpi di scena: una villa che vi ruberà il cuore!

La cucina si sviluppa in profondità, eppure non perde di ariosità e luminosità. Il suo grande asso nella manica è senza dubbio la grande porta finestra che da verso l’esterno.. una vista privilegiata, non c’è che dire. Lo stile è decisamente moderno. Il laccato bianco lucido e l’acciaio si contendono il predominio in quanto a tonalità. Il piano di cottura a libera installazione, la cappa e parte delle colonne sulla sinistra dell’immagine, infatti, sfoggiano un acciaio lucido degno delle cucine più professionali, mentre il resto dei mobili è in laccato bianco. Il top invece è in marmo rosa, una scelta stilistica più tradizionale che ben si sposa con il massiccio tavolo da pranzo in legno, un’influenza rustica molto apprezzata. Lo spazio è ben sfruttato, e il risultato finale è una cucina delicata e invitante, che ha tutta l’aria di voler essere vissuta.