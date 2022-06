Ka To: una culla ad alta quota

House KaTo, dell’architetto Manuel Benedikter, è un intervento da cui c’è molto da imparare, non solo per i numerosi pregi estetici e stilistici, ma anche per quelli tecnologici, che ne fanno una residenza all’avanguardia dal punto di vista del comportamento termico. L’edificio esistente è stato oggetto di lavori durati sette mesi, che hanno compreso una serie di interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica dello stabile: la sostituzione degli infissi, l’istallazione di un impianto solare termico, del riscaldamento a pavimento con impianto di ventilazione meccanica controllata ed è stato potenziato l’isolamento in lana di roccia, facendo raggiungere alla residenza la classificazione in Classe CasaClima B.