Bulbo: come coltivare un orto comodamente a casa propria.

L'idea nasce nel 2009 quando Lorenzo Antonioni, light designer della scuderia del Politecnico di Milano e ora socio fondatore di Bulbo, inizia a studiare l'interazione tra luce e piante. Agli inizi del 2010 quell'idea embrionale comincia a prendere forma perché Lorenzo esegue una ricerca tecnologico-scientifica con l'obiettivo di individuare e formulare uno spettro luminoso in grado di stimolare il ciclo fotobiologico delle piante.

Dal 2010 a oggi di strada ne è stata fatta, perché Antonioni ha saputo percorrere le tappe fondamentali per il successo senza avere fretta. Nel 2011, infatti, si decise di sperimentare, in collaborazione con il DISTA (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna) un primo prototipo di BulboTM sulla lattuga e ciò diede risultati positivi. A seguito di questo risultato si decise di indagare sulla possibilità di commercializzare il prodotto. L'intuizione è vincente e il progetto di Antonioni vince il concorso europeo Spinner, volto a finanziare giovani imprenditori, in modo da sviluppare la ricerca e creare impresa nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Il primo prototipo sperimentale è il punto di partenza per la realizzazione di lampade-prototipi pensate per l'ambiente domestico, capaci di mescolare la tecnologia innovativa sviluppata negli anni precedenti, ad un design accattivante. La strategia scelta è quella di portare la ricerca scientifica e progettuale condotta fino a quel momento, ad un livello commerciale alla portata di tutti, grazie allo sviluppo di prodotti piccoli, semplici da distribuire e con prezzi contenuti, in modo da avere un primo riscontro sulla vendita al dettaglio.

L'ultimo passo avviene nel 2013, quando BulboTM diventa una realtà vera e propria, grazie anche alla partnership con lo studio Pasquini srl, che si occupa di progettazione industriale e che offre il suo sostegno per la produzione di prototipi industriali e la registrazione dei primi modelli della lampada. La tappa successiva si ha a settembre 2013 quando Lorenzo Antonioni fonda il marchio insieme ad un gruppo di giovani creativi e con il sostegno dello Studio Pasquini, inizia la commercializzazione dei prodotti BulboTM.