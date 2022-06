Un appartamento con piccoli spazi ma con grandi soluzioni

Ci sono problematiche che mettono alla prova i più grandi progettisti. Eh sì, perché ottenere grandi risultati avendo a disposizione grandi budget e grandi spazi è una cosa, ottenerli avendo a disposizione poco spazio e risorse limitate è un’altra. Se dovete affrontare una ristrutturazione e avete bisogno di qualche spunto intelligente per sfruttare al meglio lo spazio in modo creativo e gradevole, ecco qua un progetto che senz’altro potrà ispirarvi! L’interior designer Simone Grazzini ha recuperato un vecchio casolare nei dintorni di Siena, precedentemente utilizzato come deposito di cucine industriali, e l’ha trasformato in moderno open space, dagli spazi attentamente studiati. In questo piccolo appartamento, infatti, non manca proprio nulla, è completo anche di spazi per il relax e di un’ampia cabina armadio, incredibile vero? Quello che emerge chiaramente, ad un primo colpo d’occhio, è il forte richiamo agli anni Novanta. La scelta cromatica, il tavolo da pranzo, il parapetto e l’accesso all’area notte sono tutti riferimenti a quel periodo. Il colore è un elemento importante di questo interno, in particolare viene fatto uso dei colori primari, soprattutto del giallo, che senz’altro conferisce molta luminosità a questo spazio dalla metratura non molto ampia.