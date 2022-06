I mobili vintage non muoiono mai

L'arredamento vintage è uno stile molto popolare al giorno d'oggi, forse ancor prima delle automobili o degli orologi. I mobili d'epoca nei mercatini scompaiono dopo qualche ora dall'apertura, ed è così anche per i siti di e-commerce che dedicano ormai intere sezioni a questo settore. Apprezzati per la loro originalità e per il loro sapore di epoche passate, questi tipi di arredo vengono usati per una funzionalità unità ad un certo stile, ma principalmente per decorare. Il pubblico che ha interesse per questi arredi ha di solito l'occhio molto esigente, ed è per loro che abbiamo creato questo libro delle idee.