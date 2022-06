Ecco come vi libererete della muffa nel bagno una volta per tutte !

Il lavandino, come gli altri sanitari presenti in bagno, è utilizzato quotidianamente con una frequenza abbastanza elevata. E' bene, dopo averlo utilizzato, assicurarsi che non ci siano schizzi d'acqua sul bordo o in prossimità dei rubinetti, né residui di dentifricio o di sporcizia; questo potrebbe provocare il proliferare di germi e batteri. Per assicurare una pulizia adeguata, e sopratutto per rimuovere tracce di muffa, è bene usare panni e stracci da gettare dopo l'uso senza che vengano utilizzati per le pulizie successive; in questo modo si evita il diffondersi di germi e funghi. In commercio si trovano diversi prodotti specifici efficaci nel trattamento delle muffe, come ammoniaca e candeggina; ma se si preferiscono utilizzare prodotti naturali e atossici si può optare per l'acqua ossigenata o per l'estratto di semi di pompelmo. Queste soluzioni, diluite in acqua e spruzzate sulla zona ammuffita, garantiscono un'igiene profonda e una pulizia accurata, uccidendo la muffa e impedendo la crescita di nuove spore.