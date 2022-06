Non solo eleganza: una villa dalle mille sorprese

Nocetta è una sontuosa villa per vacanze immersa nel verde di Villa Pamphili, a Roma. Artefice dell’intervento, lo studio Mob Architects. Per progettare in un contesto così significativo, di certo occorre una certa padronanza degli strumenti compositivi; non si tratta né di un foglio bianco, né di uno spazio anonimo e versatile. I Mob Architects hanno optato per un approccio audace, che combinato con una sapiente calibrazione di materiali e colori, si è rivelato vincente, dando vita ad un risultato elegantissimo, pur nella sua opulenza. Per questo studio non è certo nuovo il tema della residenza. Quello che si può chiaramente notare osservando i vari progetti curati è la tendenza alla creazione di ambienti dalla forte personalità, dal carattere molto deciso, che non lasciano semplicemente intuire qualcosa sull’utente finale del progetto, ma ne parlano in modo aperto e schietto, esprimendone i gusti senza alcun tipo di filtro.