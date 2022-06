Come scegliere il tappeto: 10 idee rotonde!

I tappeti sono un elemento importante e immancabile in ogni casa. Oggi vogliamo parlarvi di una tipologia di tappeti abbastanza diffusa e che può servire per migliorare e abbellire l'ambiente in cui si trova. Stiamo parlando del tappeto rotondo. Il tappeto rotondo ha il pregio di dare movimento e dinamicità alla stanza grazie alla sua forma circolare; inoltre, esso aiuta a evidenziare e incorniciare delle zone d'arredo come tavoli, statue, piante o altri tipi di arredo. Un altro importante pregio del tappeto rotondo è la sua versatilità, lo si può infatti usare in salotto, in camera da letto, in bagno e in cucina. Ogni zona della nostra casa può ricevere una marcia in più attraverso l'utilizzo di un tappeto rotondo adatto e di tendenza. Se non ne siete convinti, seguiteci in questo nostro viaggio tra cuciture e tessuti alla scoperta dei diversi utilizzi possibili di un tappeto rotondo. In questo articolo vogliamo infatti mostrarvi diversi tipi di tappeto rotondo, adatti a zone della casa diverse e a case dallo stile completamente differente: colorati, monocromi, in lana, in stoffa, dallo stile moderno o eclettico… quale sarà il vostro preferito? Seguiteci in questo viaggio e, forse, lo scoprirete!