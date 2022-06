6 stili per 6 case pazzesche !

L'espressione “stile” deriva dal latino “stilo”, ovvero l'antico strumento scrittorio costituito di un’asticella in genere di osso o di metallo, appuntita da una parte per scrivere e piatta dall’altra per cancellare e spalmare di nuovo la cera sulla tavoletta, così da potervi riscrivere. In alcuni scrittori latini la parola era già adoperata in senso traslato, per indicare il modo dell’espressione letteraria, che poi si è esteso anche alle altre arti, tra cui l'architettura. In quest'ultima accezione lo stile non costituisce una modalità individuale di “scrittura” bensì una serie di tratti comuni codificabili e trasmissibili, che precedono e indirizzano l'espressione individuale.

A partire dagli stili architettonici individuati nell'antica Grecia, il Dorico, lo Ionico e il Corinzio, le diverse epoche sono state caratterizzate dalla presenza di uno stile dominante, che veniva variamente interpretato dai protagonisti della stagione architettonica in corso: il Romanico, il Gotico, il Rinascimentale, il Neoclassico e così via.

Qual'è dunque lo stile che caratterizza la nostra epoca? La risposta non appare a prima vista molto semplice. Se quella che stiamo vivendo si può definire come stagione contemporanea allora si dovrebbe identificare uno stile contemporaneo. Tuttavia, malgrado esistano tratti riconoscibili della contemporaneità, che rappresenta in sé un'evoluzione della modernità, è difficile individuare delle regole precise cui possa effettivamente attenersi uno stile contemporaneo.

È invece forse più giusto affermare che lo stile contemporaneo è un non-stile, formato dalla giustapposizione, e talvolta perfino dal conflitto, di stili diversi, che si propongono, per l'appunto, “contemporaneamente”. La casa è certamente il tema centrale nella storia dell'architettura, e anche quello più complesso. E forse è proprio l'ambito ideale per indagare le molte espressioni che lo stile sta assumendo ai nostri tempi.