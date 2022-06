6 stili per 6 case da sogno!

Lo stile contemporaneo, come suggerisce la parola, si riferisce agli edifici attuali. Non possiamo dire che il loro aspetto sia definito da una struttura particolare perché molto spesso differiscono in maniera evidente gli uni dagli altri ma sicuramente una cosa hanno in comune: la forte relazione tra l'interno e l'esterno. Nell'esempio che vedete in foto, grandi finestre, terrazze, e spazi aperti fanno si che tale relazione sia molto forte.

Per quanto concerne i materiali utilizzati si preferiscono quelli sostenibili, riciclabili e non tossici sia per la struttura che per gli arredi, grande importanza viene data anche al risparmio energetico cercando di sfruttare al massimo la luce naturale e utilizzando un'illuminazione artificiale a basso consumo.