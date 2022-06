Una deliziosa casa in pietra

La facciata esterna della villa appare completamente fatta in pietra, così come la parete d’accesso al garage. I materiali utilizzati per la sua costruzione sono sia naturali, come il legno, che industriali, come l’acciaio, per una combinazione di tonalità e stili dal fascino irresistibile. In questa foto vediamo come la casa nonostante appaia completamente costituita da pietra, un materiale decisamente rustico, sfoggia un design tipicamente moderno e all’avanguardia. Basti pensare alle linee rette a diverse altezze che la contraddistinguono.La prima stanza che visitiamo entrando nella villa è questo grande open space che funge da salone e da sala da pranzo. La prima cosa che ci colpisce è l’enorme quantità di luce che inonda lo spazio, e questo grazie alle grandi finestre che circondano la stanza e che danno una splendida vista sul giardino esterno. L’arredo è un perfetto mix di stili, a partire da quello classico del tappeto fino ad arrivare al moderno della poltrona in pelle bianca, passando per il design come nel caso del camino elettrico sospeso al centro della stanza. Quest’ultimo è senza dubbio uno degli elementi più sbalorditivi dell’intero ambiente, inoltre, grazie alla sua posizione, funge anche da punto di riferimento per dividere il salone dall’area pranzo, un ambiente più classico con delle sedute alte. Che ve ne pare?