L'abitazione mediterranea: Casa ASM

Casa bianca, schema regole e piscina azzurra, in fondo non chiediamo troppo dalla vita. E se per ora non possiamo possedere un'abitazione del genere, non poniamo limiti né alla fantasia, né alla possibilità che la vita ci offre. L'architettura si fa grande diventando sempre più minimalista, riducendo le linee di un progetto per delimitare ampi spazi, o per non delimitarli affatto. Soprattutto per quanto riguarda una casa estiva, l'abitazione tende ad aprirsi perché verrà vissuta sia dall'interno, sia dall'esterno. Casa ASM è appunto un'abitazione di questo tipo: sono i volumi di questa villa ad attrarre, insieme ad un giardino mediterraneo tutt'intorno che diventa la cornice ideale per isolarsi nella tranquillità.