Piccolo ma cool: come abitare in un microloft!

Vero mito dell'abitare contemporaneo, il loft è uno spazio abitativo ricavato da un ambiente unico, di solito all'interno di uno spazio ex industriale o ex commerciale, caratterizzato spesso dalla quasi totale assenza di elementi divisori interni, dalla presenza di grandi superfici finestrate e da un'altezza del soffitto comunemente maggiore rispetto a quella dei più diffusi immobili a uso residenziale. Altra caratteristica che di solito contraddistingue i loft è il loro sviluppo su superfici molto considerevoli. Rispetto a quest'ultima qualità oggi considereremo una variante specifica di loft, dotato viceversa di uno sviluppo in superficie molto contenuto.

Il microloft condensa due caratteristiche dell'abitare contemporaneo: lo spazio aperto e le condizioni spaziali compresse. Solo apparentemente contraddittoria, questa condizione stimola i progettisti all'elaborazione di soluzioni progettuali innovative, capaci di coniugare scarsità di spazio con la massima fluidità degli ambienti e delle forme. Nel microloft tutti gli elementi devono essere sapientemente calibrati per aumentare la sensazione di dinamicità dello spazio e di apertura verso l'esterno.

Ultimo elemento ma non meno importante l'arredo. Anche esso, così come ogni elemento architettonico dovrà essere calibrato e dosato al centimetro per ottenere uno spazio caleidoscopico, capace di sorprenderci continuamente.

Simili caratteristiche fanno del microloft una soluzione sempre più ricercata, specialmente nelle città contemporanee particolarmente compresse e congestionate. Il loft, e il microloft di conseguenza, rinviano infatti principalmente a una dimensione urbana: sono urbane le forme, i materiali, le finiture e lo stile. Si potrebbe in qualche modo affermare che il microloft esalti l'idea stessa di loft in quanto punta a restituire le stese sensazioni di libertà in carenza di superficie disponibile.