Un loft incredibile dal sapore industrial

È interessante notare come il legno e i mattoni dei rivestimenti riescano a creare un ambiente caldo e non freddo come spesso s'immaginano i loft in stile industriale. Merito quindi dei toni dei rivestimenti, ma anche degli arredi: in soggiorno, la televisione si appoggia ad un mobile fai da te, mentre i divani in pelle, con le loro texture, rendono ancora più importante questo lato della zona giorno.