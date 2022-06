Spazi di pregio e carattere industrial: capolavoro!

Questo spazio dall’indiscutibile raffinatezza è opera dello studio D’Uopo, di Parma. Si tratta di un intervento sofisticato, all’interno di un ambiente dalle potenzialità già molto elevate, con forti richiami alla tradizione, aspetto che i professionisti hanno saputo sfruttare e trasformare in un punto di forza del progetto. Inizialmente lo spazio era scandito semplicemente dalla tessitura delle travi in rovere a vista, che dividevano l’ambiente, uno spazio fluido e indistinto, in tre parti. Il vincolo maggiore era dato dall’affaccio unico dell’immobile sulla corte interna del palazzo. La parete di finestre ha senz’altro costituito un vincolo forte per il progetto, rendendo ancora più incisiva la scansione data dagli elementi strutturali esistenti. A livello distributivo, lo schema dell’appartamento è molto semplice e pulito: la fascia più interna rispetto al palazzo comprende l’ingresso e gli ambienti di servizio, ovvero il bagno – un'elegante scatola cinese, che separa gli ambienti più privati, caratterizzandoli con un fondo nero per degli elementi bianchi sospesi – e la cucina, che, con la sua moderna e comoda isola, si apre verso il soggiorno, dando vita ad un accogliente e ampio ambiente unico. Ai lati della zona giorno si trovano le due camere da letto, di cui una matrimoniale e l’altra adibita prevalentemente a studio. Le aperture sono così divise equamente tra gli spazi e sono garantiti sia un adeguato ricambio d’aria che una corretta illuminazione naturale.