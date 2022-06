I materiali più belli e innovativi per una casa moderna e funzionale

Molti materiali di nuova generazione, tra cui per esempio l'appena menzionato gres porcellanato, si distinguono per le doti di robustezza, resistenza agli urti, durevolezza implementata. Di converso negli ultimi anni è andata crescendo una tendenza che ha visto la valorizzazione di materiali lievi e delicati, di grande preziosità e spesso di correlata delicatezza. La riscoperta per esempio della porcellana come materiale non solo dedicato ai complementi ma ai sanitari per il bagno e alle piastrelle può essere un esempio efficace di questo nuovo tipo di tendenza.