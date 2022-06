Viva il minimalismo!

I mobili in bianco combinati con il soffitto e le pareti dello stesso colore creano un'atmosfera quasi futuristica. Come si vede, il minimalismo non finisce sulla parte esterna, ma continua anche all'interno della casa. Grazie all'utilizzo delle linee guida minimal ( pochi mobili, spazio vuoto, bianco… ) la stanza sembra più grande, più spaziosa. Alla nostra sinistra, il camino è mimetizzato completamente all'interno della parete bianca. D'altra parte seguono la cucina e la sala da pranzo proiettati in open space.