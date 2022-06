Poltrona bergere… tra tradizione e innovazione!

Oggi vi vogliamo parlare di un tipo particolare e classico di seduta, la poltrona bergere. A sentire questo nome molti di voi storceranno il naso non sapendo a cosa questo nome si riferisca. Se il nome è particolare, l'oggetto che indica è invece molto conosciuto e molto presente nelle case degli italiani, soprattutto in quelle caratterizzate da uno stile elegante e abitate da appassionati lettori, che ritrovano in questa poltrona il luogo ideale in cui rilassarsi immersi nei propri libri. Le poltrone bergere sono le poltrone caratterizzate da schienale alto con delle 'orecchie' laterali e completamente rivestite da un imbottimento morbido che ne garantisce l'estrema comodità. Il nome francese deriva dal fatto che esse nacquero e furono molto di moda nei salotti della nobiltà francese del XVII secolo. Da allora, queste poltrone non sono mai passate di moda anche se oggi, a differenza di un tempo, non vengono più utilizzate per pranzi o per feste mondane ma soprattutto come poltrone in cui rilassarsi in tranquillità, magari davanti a un camino nel soggiorno. Come l'uso si è modificato nel tempo, anche la forma, pur mantenendo le caratteristiche peculiari di questa poltrona, è stata più volte rivisitata e innovata. Noi di homify, oggi, vogliamo allora mostrarvi alcuni esempi di poltrona bergere partendo dalla tradizione e muovendoci poi in direzione delle diverse idee di innovazione che sono state proposte!