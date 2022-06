La cucina colorata

Il classico dei classici che è ancora di moda non può essere altro che la parete in piastrelle di ceramica. Facile da pulire e molto resistente, la piastrellatura è sempre stata utilizzata per qualche motivo. Tuttavia, se abbiamo scelto questo materiale molto classico come rivestimento delle pareti delle nostre cucine, non dobbiamo per forza rinunciare a un design moderno, proprio come potete vedere nella fotografia.