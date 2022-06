A tutto shabby: l'arredamento di tendenza

A metà fra il romantico e il country, l’arredamento shabby colleziona di anno in anno consensi tra gli interior design addict più attenti. Ormai sdoganato in più ambiti del lifestyle, lo stile shabby-chic continua infatti imperterrito la sua scalata al vertice nell’indice di gradimento, complici, i gradevoli mobili anticati, pitture e vernici pastello, effetti used e tessuti handmade. Non solo pizzi e merletti, ma anche e soprattutto finiture in legno a richiamo tipicamente provenzale, fantasie retrò dal pois alle righe su cuscini e tende, complementi di arredo delicati e giocosi, e credenze ridipinte con vetrinette opace o trasparenti. A tingersi di shabby sono quindi indubbiamente cucine di tendenza in cui trova spazio il concetto di ri-uso e “diy”, verande dal mood rustico ma elegante, camere da letto in tonalità neutre, mansarde abitabili adibite a zona living, taverne per il relax serale, ma anche bagni e sale da pranzo.

Quali sono allora gli ingredienti giusti per personalizzare in piena regola shabby la propria casa, e tutte le stanze che la compongono? Scopritelo in questa selezione di progetti internazionali.