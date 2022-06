Le 10 piscine esterne più spettacolori , dall'Italia e dal mondo!

Quale miglior occasione per cominciare la giornata con il piede giusto se non proprio con un piccolo e rilassante brunch in riva alla… piscina?! In questo angolo di paradiso a Forte dei Marmi i momenti di relax e convivialità non hanno da desiderare nulla in più se non proprio una piscina esterna all'ombra degli alberi del cortile, dotata di scala recessa alla romana, che oltre ad impreziosire le linee della struttura si trasforma all'occasione in una piacevole zona di transito e seduta, ancor meglio se i gradini sono rivestiti con materiale morbido per attutire l'ingresso in piscina.