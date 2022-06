Illuminare casa: le lampade da soffitto per tutti i gusti

Preludio di una gradevole esperienza abitativa, l'illuminazione d'interni o esterni ricopre un ruolo fondamentale nell'arredamento della casa. Più punti luce, più possibili atmosfere da forgiare e funzionalità di cui disporre. Se infatti usanza di un tempo era proprio posizionare lampadari singoli al centro delle stanze, attualmente la controtendenza risulta abbondantemente sdoganata, a beneficio di lampade da soffitto, faretti ad incasso, applique, lampadari a luci multiple. Tutte soluzioni che, in primis si adattarno a svariati tipi di ambienti, simmetrici e non, rettangolari o irregolari, ma non ultimo, forniscono un percorso emozionale agli ospiti, complice l'intensità della luce, regolabile a piacimento. Non è infatti una variabile banale nella scelta delle lampade da soffitto, l'intento con cui esse vengono inserite nelle stanze: se in cucina per illuminare il piano cottura e il piano di lavoro, se in studio per rendere luminosa la scrivania, se in camera da letto per rilassare, o nella zona living per creare mood e avvolgere con delicatezza. La direzione, la dimensione del fascio e il colore della luce filtrata dalla lampada o del coprilampada che la racchiude, sono poi altri fattori da tenere conto.

Cerchiamo quindi ispirazione dalle proposte d'interior design più interessanti, dall'Italia e dal mondo, in cui scovare la perfetta lampada da soffitto per il nostro personale ambiente da arredare, qualsiasi esso sia.