Rivestimenti murali in pietra: per interni ed esterni da favola!

Che si tratti di un ambiente moderno di nuova costruzione o di una struttura riqualificata, i rivestimenti murali interni o esterni, dal sapore rurale in mattoni faccia vista o pietra grezza, costituiscono la soluzione ideale per garantire al contempo massima resa estetica e funzionalità. Nulla vieta tuttavia una combinazione a contrasto, tra dettagli industrial cari alle strutture contemporanee come le vetrate, e un rivestimento murale d’ispirazione tradizionale, più o meno restaurato. Innegabile il fascino che questo tipo di rivestimenti esercita sulle logiche del design e della progettazione attuale. Il valore della tradizione sarà infatti mantenuto ma reinterpretato e rielaborato in chiave odierna. I rivestimenti murali più rural-chic possono inoltre fungere da sfondo o cornice per gli ambienti new-age o underground ispirati ai loft newyorkesi, ed essere utilizzati per ricoprire una sola porzione di parete a delineare uno speciale angolo della casa accogliente e decisamente cool. Tutte le tonalità naturali dei mattoni o delle pietre saranno dunque ammesse, a seconda dello stile dell’edificio, a cui abbinare un arredamento più o meno classico. Requisito essenziale sarà proprio il non porsi limiti in termini di spazi, combinazioni e metrature: ad ogni stanza corrisponderà infatti un rivestimento murale in stile rurale idoneo ma differente.

Scoprite qui di seguito alcuni esempi interessanti in grado di ispirarvi e indirizzarvi verso una scelta ottimale.