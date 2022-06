Carta da parati moderna per arredare con fantasia

Retaggio culturale o rinnovata tendenza super glam? Se la carta da parati vanta una tradizione centenaria e strizza l’occhio al twist anni 60/70, ora più che mai è tornata alla ribalta, come elemento distintivo e caratterizzante dello spazio che di fatto riveste nelle nostre case. I trend contemporanei stabiliscono infatti nuovi diktat e vedono la carta da parati moderna, non solo come elemento funzionale per ricoprire una parete spoglia, bensì come protagonista che detta regole, predominante anche sull’arredamento che di conseguenza si presenterà minimale, o volendo sfidare il classico, totalmente in contrasto. Scegliere la fantasia o la tonalità della carta da parati diventa perciò uno step fondamentale per arredare al meglio salotto, cucina, camera da letto o addirittura bagno, ma altrettanto rilevante sarà la scelta della posizione, della porzione di muro da ricoprire e dal materiale di cui la carta da parati è composta, dal più fine e satinato al più resistente impermeabilizzato. Dove peraltro la vernice da parete risulta meno costosa e più accessibile, è opportuno riconoscere alla carta da parati, moderna o tradizionale che sia, un aspetto di durevolezza notevole, complice anche la possibilità di lavarla.

Ancora scettici sul da farsi? Se la vostra casa necessita di una sferzata di pura vitalità, via le remore e largo alla fantasia: vi proponiamo alcuni interessanti varianti di carte da parati moderne per tutti i gusti e stanze, da progetti italiani e stranieri!