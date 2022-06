A ogni stanza le sue tende per interni

Ad ogni ambiente della casa, le sue tende per interni, che siano in tessuti naturali come lino o raso, oscuranti o leggere, di taglia over come parte essenziale della stanza o semplicemente utilizzate come dettaglio per l’arredamento a fini estetici. A cambiare è inoltre la funzionalità, la dimensione, lo stile e la tonalità, a seconda della struttura della finestra, dello spazio da completare e del rivestimento di parete e pavimento, più o meno basic. Tanti infatti risultano i fattori da tenere in considerazione, quante le tipologie di tende per interni tra cui poter scegliere per incorniciare al meglio ogni stanza della casa. Il colore è qui indubbiamente il vero ago della bilancia, tra chi predilige una palette neutra e passepartout per ottenere un tocco sofisticato e chi al contrario lo pretende caratterizzante, audace e giocoso, azzardando anche macro fantasie a contrasto con i mobili. Dalla cucina alla zona living, dal bagno alla camera da letto.

Pronti a prendere nota? Diamo inizio al nostro tour tra vari esempi, da cui carpire spunti e lasciarsi ispirare!