Case in pietra: le più suggestive dall'Italia e dal mondo!

Una location dallo stile rurale ma suggestivo? Risposta affermativa: un nuovo tour tra le case in pietra, grezza o ricostruita, è il modo migliore per esemplificare questa combinazione. Le architetture costruite con l'utilizzo di materiali naturali continuano a esercitare il loro fascino sugli appassionati del genere e non, definendo contemporaneamente diversi modi di intendere l'abitare. La pietra, in particolare, si è posta di recente e nuovamente sotto i riflettori come materiale edile pregiato dalle grandi potenzialità, per qualità ed estetica. Varie le opzioni per dare forma alla propria casa in pietra o restaurare una pianta già esistente, a seconda della localizzazione sul territorio, della metratura a disposizione e non ultimo, della struttura degli interni. Altrettanto differenti risulteranno anche gli arredamenti degli spazi che la compongono, moderni per creare un piacevole contrasto, oppure retrò e classici per rievocare il calore delle case d'altri tempi.

Non ci rimane che dare il via al nostro percorso, alla scoperta dei progetti più emozionanti a cui ispirarsi, in gran parte provenienti dalla nostra penisola ma anche dagli altri paesi nel mondo.