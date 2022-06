Rifare il tetto: ecco cosa ricordare prima di iniziare!

Sono compiti delicati e di primaria importanza quelli che assolve quotidianamente il tetto della vostra abitazione. Deve essere in grado di proteggere perfettamente dalle intemperie e da tutti gli altri agenti atmosferici la vostra casa; deve isolare termicamente mantenendo le pareti calde d'inverno e fresche d'estate; deve essere impermeabile al cento per cento per poter evitare fastidiosi episodi di condensa che potrebbero creare muffe o – peggio – infiltrazioni di acqua; deve essere ventilato – per riuscire a smaltire il calore accumulato sotto le tegole – ma anche in grado proteggere dalle infiltrazioni di polvere; e deve rappresentare un isolante anche dal punto di vista acustico. Ecco perché è fondamentale che per il suo rifacimento vengano utilizzati tutti gli accorgimenti utili affinché si possano ottenere dal tetto le migliori prestazioni in assoluto.