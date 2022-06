In camera: sfidare lo spazio con il letto contenitore

Quello dello stile trapuntato è solo uno tra dozzine di esempi. Tra le varianti di letto contenitore troverete tante collezioni ricche di modelli tessili, in pelle, in legno o in metallo, sia singoli che matrimoniali in base a quelle che sono le vostre esigenze. Troverete un vasto campionario di colori, di tessuti e di rivestimenti per personalizzare e conferire carattere al letto contenitore per la vostra camera da letto. Avrete l'imbarazzo della scelta tra rivestimetni in tela, raso, microfibra, lino e pelle. A quel punto, poi, non dovrete preoccuparvi di scegliere che per quegli esemplari le cui finiture vi vanno a genio.

Nell'immagine, un letto contenitore in legno dal design moderno, facile da pulire grazie al materiale con cui è realizzato.