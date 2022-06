Finestre vestite a nuovo con le tende per casa su misura

Sono realizzate all'uncinetto queste tendine ricamate con fiori e uccelli. Se ricordate con nostalgia le tende della casa di vostra nonna e se la stessa è riuscita a tramandarvi la passione per l'uncinetto, perché non realizzarle con le proprie mani le tendine su misura per le vostre finestre? L'artigianalità del prodotto finale, ne farà un pezzo unico e inimitabile, compresi i piccoli difetti di fattura che consacrano l'autenticità delle tende.

Inoltre, potrete scegliere a vostro piacimento il gioco di ricami che meglio si adatta alla finestra e all'ambiente a cui intendete destinare la tenda. L'hobby del lavorare all'uncinetto è ormai divenuto una rarità e, come ogni cosa rara, i lavori all'uncinetto sono oggi preziosi. State pure certi che i vostri ospiti noteranno la fattura della tenda e voi potrete affermare – non senza un pizzico di fierezza – che non si tratta di tende disponibili sugli scaffali di una qualunque catena di negozi d'arredamento