Cucine shabby chic: trasandate… ma con stile!

Forse non tutti lo sanno, ma c'è uno stile che ultimamente si sta diffondendo a macchia d'olio e sta avendo un successo enorme, si tratta dello stile shabby chic! Di che cosa si tratta? Lo stile shabby chic è stato inventato in Gran Bretagna, ispirandosi allo stile delle case di campagna di epoca vittoriana. Letteralmente, il termine shabby chic significa 'trasandato chic'; la caratteristica principale di questo stile particolare ed eccentrico è infatti che tutti gli elementi che lo compongo si presentano invecchiati e usurati, anzi, maggiore è l'usura, meglio è! Seguendo questo stile, che ha come scopo quello di richiamare un tipo di arredo del secolo scorso e antico, si ottengono ambienti apparentemente dimessi e abbandonati a se stessi ma nei quali, in realtà, ogni elemento è stato curato fino al minimo dettaglio al fine di ottenere il risultato 'trasandato' sperato. Se siete interessati a questo stile, noi di homify, oggi, vogliamo parlarvene, in particolare in relazione a un solo ambiente della casa, quello più frequentato e utilizzato: la cucina. Le cucine shabby chic sono infatti oggi molto di tendenza e sempre più persone scelgono questo stile per arredare questo ambiente. In questo articolo vogliamo allora darvi dei consigli e delle dritte per realizzare delle cucine shabby chic perfette, invecchiate e dimesse al punto giusto. Ci sono infatti degli accorgimenti e delle caratteristiche di cui dovete essere assolutamente a conoscenza se volete creare delle cucine shabby chic perfett: non temete, alla fine di questo articolo, saprete tutto quello che c'è da sapere per realizzare cucine shabby chic all'ultimo grido!