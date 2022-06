7 facciate di case da urlo!

Secondo alcuni critici e osservatori dell'architettura contemporanea progettare un edificio oggi può voler dire occuparsi esclusivamente della sua facciata. Si tratta certamente di un'iperbole, tuttavia l'affermazione apodittica è indicativa di uno stato dell'arte che vede le facciate affermarsi sempre di più come l'elemento di maggior peso e rilevanza dell'intero edificio, quello sul quale si giocano gran parte della espirazioni di stile e di espressività dell'intera operazione progettuale. Questa progressiva affermazione della facciata si è sviluppata inesorabilmente nel corso della modernità, prendendo il via dall'affermarsi dei sistemi portanti puntuali, che svincolavano le murature da una funzione strutturale.

In relazione a tale mutata condizione le facciate sono sempre più divenute elementi autonomi, non direttamente correlate con la spazialità interna e con la tecnologia strutturale dell'edificio. A testimonianza di tale nuova condizione sta l'incredibile moltiplicazione concettuale dei termini associati nel tempo a tale elemento architettonico. La facciata è così divenuta via via quinta, pelle, schermo, maschera: termini di origine metaforica che in molti casi designano la presenza di un racconto visivo in verticale, che si proietta nello spazio antistante.

Le facciate possono così essere progettate come architetture dotate di due dimensioni (anche se molto spesso sono esse stesse tridimensionali), che si sovrappongono all'architettura vera e propria e ne stabiliscono il significato. In ragione di ciò si può spesso anche pensare alla facciata come a un elemento capace di essere modificato per riscrivere i destinidell'architettura che cela. Vediamo allora più in dettaglio diversi tipi di facciata, alla ricerca delle principali qualità e caratteristiche che ognuna di esse può contenere.